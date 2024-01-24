المولودية تندد بقرار نقل لقاء الحمراوة إلى ملعب زبانة

نددت إدارة مولودية الجزائر، بقرار نقل مباراة فريقها المرتقبة هذا الجمعة أمام مولودية وهران، إلى ملعب أحمد زبانة، بعدما تم برمجته بـ “ميلود هدفي”.

وكان اللقاء المندرج ضمن الجولة الـ 15 والأخيرة من مرحلة ذهاب الموسم الجاري، مبرمجا في ملعب “أحمد زبانة” قبل أن تعلن الرابطة عن نقله إلى “ميلود هدفي”. بطلب من المولودية الوهرانية، لتعود الرابطة وتبرمجه من جديد بملعب “أحمد زبانة”.

وهي الخطوة التي أثارت حفيظة مسؤولي المولودية، لاسيما وأنها جاءت قبل يومين عن موعد المباراة.

وقال إدارة النادي العاصمي. في بيان رسمي إن: “هذا القرار الذي جاء ليحطم عمل الطاقم الفني واللاعبين طيلة أسبوع كامل”.

مؤكدة رفضها المطلق لمثل هذه الممارسات التي لا تخدم الكرة الجزائرية إطلاقا. بل وتقدم صورة سيئة عن بطولتنا: “التي لازالت متشبثة بملاعب تعود للحقبة الماضية وتعتبر عائقا أمام الفرجة الكروية والجماهيرية”.

كما تتساءل إدارة المولودية عن سبب التماطل في تغيير الملعب وتأخير ذلك إلى هذا الوقت بالذات، مع العلم أن قوانين الرابطة تمنع تغيير الملعب إلى منشآت أصغر وأقل سلامة على الجميع.