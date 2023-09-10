المولودية تواجه النصرية اليوم في آخر محطة تحضيرية

تواجه مساء اليوم الأحد، تشكيلة مولودية الجزائر، نظيرتها من نصر حسين داي، في آخر محطة تحضيرية للعميد، قبل بداية الموسم الجديد.

وبرمج المسؤول الأول عن العارضة الفنية للمولودية، باتريس بوميل، ودية أمام الجار نصر حسين داي، المنتمي إلى القسم الثاني هواة، مساء اليوم، بملعب “عمر بن رابح” بالدار البيضاء، بداية من الساعة 17:00.

وهي المواجهة التي سيبحث من خلالها بوميل، عن وضع اللمسات الأخيرة، على تشكيلته، قبل دخول غمار المنافسة الرسمية، التي سيستهلها العميد، السبت القادم 16 سبتمبر الجاري، بمواجهة الصاعد الجديد، نجم بن عكنون، في لقاء من دون جمهور، بسبب العقوبة المسلطة على النادي.