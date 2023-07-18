المولودية والسياسي يدشنان الموسم الجديد من دون جمهور

أعلنت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم، أمس الاثنين، عن قراراتها الخاصة بلقاءات الجولة الـ 30 والأخيرة، من المحترف الأول، التي لعبت يوم السبت الماضي.

وقررت الهيئة الانضباطية معاقبة كل من مولودية الجزائر وشباب قسنطينة، بحرمانهما من الجمهور لمباراة واحدة. بسبب استعمال ورمي الألعاب النارية والشماريخ. وهي نفس العقوبة التي سلطت على النازل للقسم الثاني هواة، أمل الأربعاء.

وفي سياق متصل، عاقبت لجنة الانضباط، لاعب مولودية الجزائر. كمال حميدي، بالإيقاف في مواجهتين، بعد طرده في مباراة نادي ومولودية البيض.