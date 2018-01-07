«المير» السابق لباش جراح يقاضي منتخبا بتهمة اختلاس ملياري سنتيم

المتهم محامٍ وينتمي إلى حزب الأفلان

تورط منتخب ببلدية باش جراح في قضية اختلاس أموال عمومية بالملايير عن طريق إبرام صفقات مشبوهة، حيث استمع، مؤخرا، قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي إلى عضو سابق ببلدية باش جراح بعد الشكوى التي حركها الرئيس السابق للبلدية المدعو «ب.ص»، حيث انطلقت القضية بعد شكوى مصحوبة بادّعاء مدني تقدم بها رئيس البلدية السابق ضد المتهم عن جرائم اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور.

حسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها النهار من مصادر موثوقة، فإن المتهم محامي وينتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني بذات البلدية، حيث سبق وأن ترشح خلال الانتخابات المحلية السابقة خلال 23 نوفمبر، لكنه لم يتحصل على رئاسة البلدية.

وأضافت ذات المصادر، أن المتهم أثبتت التحريات أنه اختلس ما قيمته ملياري سنتيم عن طريق التلاعب بالصفقات، لكنه خلال مواجهته من طرف قاضي التحقيق بمحكمة حسين داي أنكر تلك التهم وأكد أن مشكلته سياسية مع الرئيس السابق للبلدية، أين قام بفضحه خلال العهدة السابقة، وهو ما دفعه إلى القيام بتقييد الشكوى الحالية التي اعتبرها كيدية.

يذكر أن المتهم مثُل أمام قاضي التحقيق بموجب إجراءات الاستدعاء المباشر بناء على شكاوى «المير» السابق الذي ينتمي إلى حزب الأفلان، ومن المقرر أن تكشف جلسات الاستماع في الموضوع للمتهم عن أسرار أخرى، بحكم أن السماع الأولي تميز بتدوين المعلومات الشخصية للمتهم فقط، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تفاصيل أوفر.