النائب العام يلتمس إحالة 31 إرهابيا من «سرية الغرباء» أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء قسنطينة

الملف وجّه إلى هيئة غرفة الاتهام للقطب الجزائي المتخصّص

أكدت مصادر قضائية موثوقة لـ النهار بأن النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة قد التمس من غرفة الاتهام للقطب الجزائي المتخصص إحالة 31 متهما أمام محكمة الجنايات لمحاكمتهم، بعد اقترافهم جرائم الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة بغرض بثّ الرعب وخلق جو انعدام الأمن بالاعتداء على الأشخاص والمساس باستقرار المؤسسات وحيازة أسلحة وذخيرة حربية ممنوعة ومواد متفجرة ممنوعة، والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والاختطاف بالعنف مقابل فدية، وتخريب أملاك ومنشآت عمومية وممتلكات الغير وتهديم بنايات ذات منفعة عامة بمواد متفجرة، وجنح السرقة وانتحال هوية الغير وتخريب مركبات.

هي التهم التي وجهها وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص إلى 24 متهما تم توقيفهم من طرف مصالح الأمن، فيما لا يزال 7 متهمين آخرين في حالة فرار، وبعد إحالتهم إلى قاضي التحقيق كيّف الاتهام الموجه إليهم وأصدر أوامره بإيداع 20 متهما رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية «الكدية»، فيما أصدر أوامر بالقبض على الإرهابيين المتواجدين في حالة فرار.

وحسبما جاء في أمر قاضي التحقيق المؤرخ في 31 ماي 2018 الذي قام بإرسال مستندات ملف القضية إلى النائب العام بالمجلس القضائي، فإنه بناء على التصعيد الأمني الذي شهدته قسنطينة بسبب تحركات عناصر المجموعة الإرهابية المسلحة «سرية الغرباء» التي تمكنت من اقتراف عمليتين إرهابيتين تمثلتا في اغتيال الشرطي «ب.عمار» في مطعم بحي «الزيادية» وكذا العملية الانتحارية التي استهدفت مقر الأمن الحضري 13 بحي «القنطرة»، بأوامر من أميرها الإرهابي الخطير «لوعيرة نور الدين» المكنى «الهمام» الذي أعلن البيعة للتنظيم الإرهابي «داعش»، والذي تم القضاء عليه من قبل الفرقة الخاصة للناحية العسكرية الخامسة، مساء 25 مارس 2017، بأعالي «جبل الوحش».

كما كانت هذه المجموعة الإرهابية الخطيرة تضم كل من الإرهابي «م.ي» المكنى «الزوبير التشكيلة» الذي التحق بالجماعات الإرهابية في 1994، و«ح.ح» المكنى «أبو صهيب» و«ش.ع. أ» المكنى «يوسف أبو الأشبال» وشقيقه «ش.ع.أ» المكنى «أبو البراء» الذين كانوا ضمن المجموعة الإرهابية التي كانت تهدد بالتخطيط لاقتراف عمليات إرهابية وانتحارية بإقليم الولاية، وهو ما أقر به الإرهابيون الموقوفون خلال مجريات التحقيقين الابتدائي والقضائي