النائب فارس رحماني يطالب وزارة النقل بإعفاء المسافرين من تكاليف زيادة الوزن لنقل أجهزة توليد الاوكسجين

طالب فارس رحماني النائب عن الجالية الوطنية بالمهجر من وزارة النقل إعفاء المسافرين من تكاليف زيادة الوزن لنقل أجهزة توليد الاوكسجين.

وفي رسالة بعث بها النئب رحماني أنه وفي ظل الازمة التي تعيشها البلاد بسبب جائحة كورونا أصبح قطاع الصحة يعاني من نقص موارد الأوكسجين. وكذا عب إصدار وزارة الصناعة الصيدلانية السماح للخواص بإمكانية إستيراد أجهزة توليد الاوكسجين. وأيضا لرفع التكاليف الجمركية عنها.

وعلى إثر ذلك وكمساهمة منكم يضيف النائب لتسهيل إستيرادها من الجمعيات والأفراد. نطلب منكم إعفاء العائدين لأرض الوطن من تكاليف الوزن التي يترتب عنها نقل هذه الأجهزة على متن الطائرة.