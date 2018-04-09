الناتو يرتبك بسبب امتلاك روسيا سلاحا نووريا جديدا

كشف الأمين العام لحاف الشمال الأطلسي “ينس ستولتنبرع”، اليوم الإثنين، أن روسيا تسارع لتحديث أسلحتها النووية مما يضع الحلف في حالة طوارئ.

ونقل موقع “روسيا اليوم” الإخباري، عن ينس ستولتنبرع، قوله “اعتقدنا أن الردع النووي بعد انتهاء الحرب الباردة سيكون أقل أهمية، ولكننا نرى اليوم أنه واقعيا اصبح أكثر أهمية”، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على إمكانية الردع على أعلى مستوى، بسبب قوة روسيا المتنامية.

وأضاف ذات المسؤول، أن روسيا تستحدث قدراتها النووية وعلى هذا يجب على حلف الشمال الأطلسي أن يعزز قدرات ردع قوية.

وأشار، إلى أن على الناتو الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، إعادة النظر في استراجيته خاصة بعد انتشار الأسلحة النووية في هذا العصر.