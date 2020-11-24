الناحية العسكرية الأولى: تسليم 389 مركبة مرسديس-بنز محلية الصنع

تم اليوم الثلاثاء، تسليم 389 مركبة من الوزن الثقيل وحافلات النقل العمومي من علامة مرسيدس بنز، بالرويبة بالناحية العسكرية الأولى.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، تأتي هذه العملية، في اطار تلبية احتياجات الجيش الوطني الشعبي والمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة.

وكانت هذه العملية، بإشراف مباشر من مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني.

وأشار البيان، إلى أن المركبات المسلمة مصنعة من طرف الشركة الجزائرية لإنتاج مركبات الوزن الثقيل ذات العلامة مرسيديس بنز “sappl-MB” مخصصة لنقل الأفراد والإسعاف ونقل البضائع.

وتم تسليم هذه المركبات، لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني ومؤسسات عمومية وخاصة.

وتندرج هذه العملية ضمن مسعى تطوير مختلف الصناعات العسكرية لا سيما الميكانيكية منها.

ويأتي ذلك، في ظل الإستراتيجية التي سطرتها وزارة الدفاع الوطني مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية، والهادفة لتفعيل صناعة وطنية ذات منتجات ذات جودة ونوعية بمواصفات عالمية.

وأكد العقيد رميلي سمير، بهذه المناسبة، على احترافية الجيش في التصنيع.

وكشف العقيد، عن تسليم دفعة جديدة من المركبات في انتظار التسويق للخارج وفق ما سطرته القيادة العليا للجيش.