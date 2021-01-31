الناشطة الصحراوية أمينتو حيدار مرشحة لجائزة نوبل للسلام

ورد إسم المدافعة عن حقوق الإنسان والمناضلة أمينتو حيدار، ضمن قائمة المرشحين لجائزة نوبل للسلام لعام 2021.

وحسب وكالة “رويترز” العالمية، فلقد جاء اسم أمينتو حيدر ضمن قائمة المرشحين لجائزة نوبل للسلام لسنة 2021.

وأضاف نفس المصدر، أن الترشيحات للجائزة غالبا ما تكون مدعومة من جهات دولية فاعلة مختلفة.

بما في ذلك حقوقيون نرويجيون، عادة ما يقترحون أسماء مرشحين ويدعمونها.

يذكر أن لجنة نوبل النرويجية، التي تقرر من سيفوز بالجائزة، لا تعلق على الترشيحات، وتحتفظ بسرية تامة على أسماء الفائزين.

بالإضافة الى أسماء المرشحين الذين لم يحظوا بالجائزة، رغم أن مجرد الترشيح للجائزة هو في حد ذاته اعتراف باستحقاق المرشح.

وسيتم الكشف عن الفائز بهذه الجائزة في أكتوبر 2021.