الناطقة باسم الحكومة البريطانية: الجزائر شريك تجاري واستثماري هام

وصفت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا روزي دياز. العلاقات الثنائية بين الجزائر وبريطانيا بالوثيقة والإستراتيجية، مضيفة بأن الجزائر تعد شريكا تجاريا واستثماريا هاما لبلادها.

وأكدت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا روزي دياز في حوار حصري خصت به إذاعة الجزائر الدولية. مواصلة دعم بلادها للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عادل منصف للشعب الصحراوي، يقود إلى تقرير المصير.

وبخصوص التطورات السياسية في ليبيا، قالت روزي دياز إن المملكة المتحدة تعد داعما قويا لعملية السلام في ليبيا.

وأشارت إلى أن بلادها تنسق الجهود مع الأمم المتحدة لإيجاد تسوية سياسية مستدامة في البلاد.

وفي معرض حديثها عن أزمة سد النهضة، أكدت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أن بريطانيا لا تنفك تحث حكومات الدول الثلاث على التوصل إلى اتفاق. بشأن قواعد ملء وتشغيل السد بما يجسر هوة الخلاف القائم بينها.