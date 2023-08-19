الناطق الرسمي لـ”الفاف” يوضّح بخصوص ودية الخضر ومصر

تحدث الناطق الرسمي لـ”الفاف” صالح باي عبود، عن المباراة الودية المرتقبة بين المنتخب الوطني ونظيره المصري، في إطار استعدادات المنتخبان لنهائيات “كان” كوت ديفوار.

وكانت الصحافة المصرية، قد تحدثت في وقت سابق، عن إمكانية برمجة ودية بين الخضر والفراعنة، يوم الـ 17 أكتوبر المقبل.

وفي تصريحات خص بها “النهار” اليوم السبت، أوضح عبود، حول هذه النقطة: “بالنسبة لمواجهة مصر، لم يتم إمضاء العقد ومثلما تعلمون هناك دائما منظم لمثل هذه المباريات”.

ليضيف في السياق ذاته: “نحن الآن في فترة التحضير، وممنوع أن نعلن رسميا عن المباراة إن لم يكن هناك اتفاق (قصد بين المنتخبان والمنظم).