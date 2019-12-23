الناطق الرسمي للحكومة حسن رابحي يعزي عائلة الفقيد الفريق قايد صالح

قدم، الناطق الرسمي، للحكومة، حسن رابحي، تعازيه الخالصة لعائلة الفقيد الفريق أحمد قايد صالح، الذي وافته المنية اليوم الاثنين، إثر سكتة قلبية.

وعبر وزير الإتصال رابحي، عن حزنه العميق بهذا المصاب الجلل.

وقال وزير الثقافة، “على إثر الفاجعة التي ألمت بالشعب الجزائري بوفاة نائب وزير الدفاع الوطني وقائد الأركان للجيش المغفور له أحمد قايد صالح، رحمه الله”.

“يعرب حسن رابحي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة ووزير الثقافة بالنيابة، باسمه وباسم الأسرة الإعلامية والثقافية عن حزنه العميق بهذا المصاب الجلل”.