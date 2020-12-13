الناطق الرسمي للمولودية :”لا أعتقد بأن بافز سيأتي.. ماعندهمش الدراهم”

عبّر الناطق الرسمي لمولودية الجزائر، سيد علي عوف، عن إمتغاضه الشديد، من قرار الكاف، بإعادة مُباراة رابطة الأبطال الإفريقية أمام بافلز البنيني.

وتحدث عوف للتلفزيون الجزائري قائلا :”لقد قمنا بجميع الخطوات التي طلبتها منا، الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم”.

وواصل :”لقد جلبنا تصريح الدخول لبافلز، ومنحنا لهم مُخطط السفرية الى الجزائر، ولكن لا أعتقد بأنهم سيأتون”.

وأردف :”هم لا يمتلكون الأموال، من أجل القيام برحلة خاصة، وأظن بأنهم سيغيبون من جديد”.

وختم :”على كل حال نحن مُستعدون من أجل التغلب عليهم فوق أرضية الميدان”.

يُشار بأن لقاء الذهاب بين العميد والجواميس، كان قد إنتهى بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.

وتبدو طريقة زملاء عبد المؤمن جابو، مُعبدة للمرور للدور القادم من المُنافسة القارية، من أجل مُلاقاة الصفاقسي التونسي.