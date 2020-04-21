الناطق باسم الرئاسة: الرئيس يتابع الوضع الصحي ساعة بساعة وهو ساهر على الجسر الجوي مع الصين

قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية محند اوسعيد بلعيد أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يتابع الوضع الصحي في الجزائر ساعة بساعة وهو ساهر بصورة شخصية على الجسر الجوي الذي يربط الجزائر مع الصين من أجل إقتناء الحاجيات والتجهيزات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد ذات المتحدث بأن تحسن الوضع الصحي اليوم يقتضي من المواطن التحلي بالمزيد من الحيطة و الحذر و الوقاية من اجل القضاء بصورة نهائية على هذه الجائحة مضيفا بأن الرئيس تبون يتابع عمل الحكومة بصورة دورية.

بالموازاة مع ذلك أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئاسة الجمهورية عازمة على إعادة التواصل الرسمي مع المواطن وهو الامر الذي كان مفقودا في وقت سابق.