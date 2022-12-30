النجمة المصرية مي عمر ثامن أجمل وجه في العالم

حصلت الفنانة المصرية، مي عمر، على المركز الثامن بمسابقة “أجمل 100 وجه” حول العالم. وتعتبر مي عمر أول مصرية تصل للنهائيات، وتتفوق على بعض النجمات العالميات.

وعبرت مي عمر عن سعادتها الشديدة بهذا الحدث، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”. كاتبة:”سعيدة جدًا بفوزي في مسابقة أجمل 100 وجه في العالم. وحصولي على المركز الثامن، وإني أكون أول مصرية تكسب وتصل للنهائيات”.

وأضافت مى عمر: “وكمان في العشرة الأوائل متقدمة على نجمات عالميات زي جال جادوت بطلة (ووندر وومان). التي حصلت على المركز الـ12. أكتر من حد من مصر اترشح للتصفيات قبل كده، ولكن دي أول مرة فنانة مصرية. تكسب وتعدي التصفيات وتوصل للنهائيات”.

واختتمت مى رسالتها: “دي حاجة مفرحاني عشان سببين، الأول إني كسبت في مسابقة عالمية مهمة زي دي. والحاجة التانية إن اللي كسبت فنانة مصرية بتحب أي مكسب أو انتصار يحققه أي مصري.. مصر هي بلد المبدعين والعظماء”.