الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الإقتصادي والإجتماعي تتواصل لليوم الثاني

تتواصل اليوم الأربعاء مجريات الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الإقتصادي والإجتماعي، المنعقدة بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال.

وتتضمن ورقة طريق يومها الثاني والأخير، والتي تستأنف باستكمال الورشات الـ 11 على أن يتم بعدها تقديم التوصيات المنبثقة عنها.

وستختتم الندوة بخطاب أخير للوزير الأول عبد العزيز جراد ، حسب البرنامج المسطر، كما أن خطاب الوزير الأول ينتظر منها الكثير، وتتمحور أصداء المشاركين من رجال أعمال ومستثمرين، ومنظمات أرباب العمل وكذا خبراء اقتصاديون ، أنه سيحمل في طياته قرارات جديدة وجديرة بالتنويه ، منها ما يتعلق بإزالة العراقيل التي تعيق الإقلاع الإقتصادي.

وأضافت مصادر للإذاعة الوطنية، أن مخرجات الندوة سترتكز حسب المشاركين على اقتراحات لإحداث تعديلات تشريعية في المنظومة القانونية، الخاصة بالاستثمار وخلق المؤسسات والتي أقر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكذا الوزير الأول عبد العزيز جراد عدم مسايرتها لمتطلبات العصر وتغيراته.