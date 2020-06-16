النرويج تستنفر بعد عثور الصينيين على آثار لكورونا في سمك السلمون!

أعلنت السلطات في النرويج، أنها ستزود الصين قريبا، بمعلومات فورية عن فحصها لأسماك السلمون.

ويأتي ذلك، بعد اكتشاف آثار لفيروس كورونا في نقاط بيع هذه الأسماك ببكين، حسب ما نقله موقع “روسيا اليوم”، عن المكتب الصحفي للحكومة النرويجية.

وقال وزير الثروة السمكية النرويجي إميل إنجيغريبتسين :”اتصلت بنا السلطات الصينية المسؤولة عن مراقبة جودة المنتجات الغذائية، وطلبوا معلومات فورية عن مخاطر العدوى خلال عمليات تحضير سمك السلمون الطازج”.

وأضاف ذات المسؤول: “نريد أن نعطي جوابا كاملا في أسرع وقت ممكن، لتقليل الآثار السلبية على صادراتنا”.

وأفادت صحيفة بكين ديلي، سابقا، بأن محلات السوبر ماركت والمتاجر في العاصمة الصينية توقفت عن بيع سمك السلمون بعد أن عثرت على علامات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في قسم المأكولات البحرية الرئيسي في سوق شينفادي في بكين.

ووجدت العينات على خشبات تقطيع الأسماك داخل المحلات، حسب الصحيفة.

وتعتبر النرويج، أحد أكبر منتجي السمك، وتورد قرابة 24 ألف طن من السلمون للصين سنويا.