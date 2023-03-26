النرويج تعفي هؤلاء الطلاب الأجانب من دفع الرسوم

قررت النرويج إعفاء عدة مجموعات من الطلاب الأجانب من دفع الرسوم. بما في ذلك هنا اللاجئون، والمشردون من أوكرانيا ، وتبادل الطلاب ، ومرشحو الدكتوراه ، وما إلى ذلك.

كما قرر البرلمان النرويجي ، Storting ، تقديم رسوم دراسية لجميع الطلاب الدوليين الوافدين الجدد. من دول خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا.

وتم اتخاذ القرار بعد تقديم اقتراح قدمته الحكومة في أكتوبر 2022 لإلغاء الالتحاق بالجامعة بدون رسوم دراسية. لمواطني الدول الثالثة إلى البرلمان يوم الجمعة ، 24 مارس.

وتعليقًا على القرار ، قالت وزيرة البحث والتعليم العالي النرويجية ، Ola Borten Moe. إنه حتى الآن كانت النرويج واحدة من عدد قليل جدًا من دول العالم التي تقدم التعليم العالي المجاني للطلاب الدوليين. بينما يتعين على الطلاب النرويجيين دفع الرسوم الدراسية الرسوم في معظم البلدان الأخرى.

“على حد علمنا، لا توجد الآن دول أوروبية أخرى لا تطلب الدفع من الطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي. باستثناء بعض الولايات الألمانية. وقال الوزير “لا يوجد سبب يجعل الأمر مختلفًا في النرويج”.

ويعني القرار أنه اعتبارًا من فصل الخريف من هذا العام، ستطلب الجامعات والكليات الحكومية من الطلاب الدوليين دفع رسوم للتسجيل.

وسيتم تحديد مقدار الرسوم من قبل كل مؤسسة فردية ويجب أن تغطي على الأقل تكاليف المؤسسة للتعليم.

فيما يتعلق بالجامعات والكليات الخاصة التي تتلقى إعانات حكومية، من الآن فصاعدًا. يجب على نفس الشيء الامتناع عن استخدام الإعانات لتغطية تكاليف التشغيل لتعليم الطلاب الدوليين.

في 24 مارس ، طرحت الحكومة أيضًا مقترحات لقانون تعليم جديد تمامًا ، والذي من بين أمور أخرى سيمنح الجميع الحق في التعليم الثانوي حتى يكملوا المدرسة بالفعل.

كما يتضمن حقوقًا موسعة لتدريب البالغين من أجل تسهيل اكتسابهم لمهارات جديدة أو إكمال شيء بدأوه ولكن توقفوا في وقت سابق.

وبحسب وزير التعليم توني برينا ، فإن هذا القانون الجديد سيجعل المزيد من الشباب مستعدين للحياة العملية وسوق العمل.