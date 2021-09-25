النرويج تلغي قيود فيروس كورونا وتصنفه في خانة الأنفلونزا

أنهت النرويج القيود المشددة التي كانت قد فرضتها على السكان بسبب وباء كورونا المستجد، وأعلنت العودة للحياة الطبيعية بالكامل. بداية من اليوم السبت.

وأعلنت رئيسة الوزراء النرويجية إرنا سولبرغ يوم الجمعة، أنه اعتبارا من الساعة 4 مساء من اليوم السبت، سيتم إلغاء معظم الإجراءات الوطنية المتبقية بشأن “كوفيد-19” في النرويج.والعودة للعيش كما قبل، وقالت أن فيروس كورونا سيؤثر علينا لبقية حياتنا، للأفضل أو للأسوأ.

كما صنفت وزارة الصحة النرويجية فيروس كورونا كباقي الأمراض التنفسية الموسمية مثل الأنفلونزا الموسمية وغيرها.ويمكن مقارنة كورونا في خطورته بنزلات البرد والإنفلونزا، لأن الغالبية العظمى من الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأعراض خطيرة عند الإصابة، تم تطعيمهم الآن بشكل كامل.

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