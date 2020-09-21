النرويج: حظر تجمع أكثر من 10 أشخاص في منزل واحد لمدة أسبوعين

منعت السلطات النرويجية، تجمع أكثر من 10 أشخاص فى منزل واحد بالعاصمة أوسلو اعتباراً من الساعة 12 ظهر غد الثلاثاء.

ويسري مفعول الحظر ابتداء من يوم غد الثلاثاء، على أن يستمر لأسبوعين، للحد من انتشار كورونا في العاصمة.

وقال رئيس مجلس مدينة أوسلو، ريموند يوهانسن، في مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، إن الوضع فى العاصمة خطير جدا.

وشدد المسؤول النرويجي على ضرورة وقف هذا التطور فوراً، واتخاذ تدابير صارمة أخرى إذا استمرت الزيادة.

وكانت السلطات الصحية النرويجية، صنفت مناطق العاصمة أوسلو بالقائمة الحمراء، بعد تسجيل أكثر من 20 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

وكان الأكثر تضرراً مناطق أوسلو القديمة بوجود أكثر من 100 مصاب لكل 100 ألف نسمة في الأيام الـ14 الأخيرة.