النساء يسيطرن على التعليم العالي في أوروبا

تم تسجيل ما يقرب من 2.6 مليون طالب جامعي في الاتحاد الأوروبي في عام 2021. يدرسون في المجالات ذات الصلة بالثقافة، ويشكلون 14 في المائة من جميع طلاب التعليم العالي في الكتلة.

وفي العام نفسه، فاق عدد النساء عدد الرجال في التعليم العالي في هذه المجالات 64 في المائة نساء. و 36 في المائة رجال على وجه التحديد.

وفقًا للتقرير الأخير للمكتب الأوروبي للإحصاء ، يوروستات. تم تسجيل أكبر نسبة من طلاب التعليم العالي في مجالات التعليم المتعلقة بالثقافة في دول الاتحاد الأوروبي التالية:

إيطاليا – 20 في المائة. السويد – 17 في المائة. إستونيا – 16 في المائة

ويشير المصدر نفسه إلى أن أكبر عدد من الطلاب في المجالات ذات الصلة بالثقافة يتابعون اللغات والعلوم الإنسانية (50 بالمائة). يليهم الفنون (27 في المائة)، والصحافة والإعلام (10 في المائة). فضلاً عن تخطيط المدن والعلوم الإنسانية. العمارة (تسعة في المائة).

وأشار تقرير يوروستات الأخير إلى أنه في عام 2021 لوحظ زيادة كبيرة في عدد النساء العاملات في المجالات الثقافية

وكانت نسبة النساء أعلى بشكل ملحوظ بين أولئك الذين يدرسون الصحافة ودراسات المعلومات (68 في المائة). والعلوم الإنسانية واللغات (67 في المائة) والفنون (61 في المائة).

وفي الوقت نفسه ، كانت الفجوة أقل وضوحًا بالنسبة لأولئك الذين يدرسون الهندسة المعمارية وتخطيط المدن. حيث كانت 55 في المائة من الطلاب من الإناث.

وأشار تقرير سابق صادر عن يوروستات إلى أن عدد النساء في دول الاتحاد الأوروبي الحاصلات على تعليم عال. قد ارتفع بمقدار نقطة مئوية واحدة العام الماضي.

وأشار نفس التقرير إلى أن النسبة الإجمالية للأشخاص الذين حصلوا على التعليم العالي كانت 42 في المائة.