النسيج والجلود.. نحو تصدير ما قيمته 3 مليون أورو إلى التشاد

كشفت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، اليوم الأحد، أنه تم الإعلان عن اتفاق بين شركة جزائرية تنشط في مجال النسيج والجلود مع التشاد. وهذا “لتصدير قيمة 3 مليون أورو من منتوجاتها إلى هذه الدولة”.

كما أعلنت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، في بيان لها, عن إمضاء العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية. على هامش افتتاح الطبعة 36 لتظاهرة الأسيهار الدولية, المنظمة من 23 ديسمبر إلى 6 يناير بتمنراست. بالإضافة لعقد عدة لقاءات عمل ثنائية بين المؤسسات الجزائرية, النيجيرية والتشادية, لبحث فرص التعاون المشترك.

وتميزت فعاليات افتتاح تظاهرة “الأسيهار” الاقتصادية بتنظيم المنتدى الاقتصادي “الجزائر- دول الساحل”. الذي نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, والذي توج بالإمضاء على أربع اتفاقيات. إحداها بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ومؤسسة التسيير السياحي بتمنراست,. حيث وقع على الاتفاق كل من المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة, فتحي نضيرة, والمدير العام لمؤسسة تسيير السياحة بتمنراست. فيما وقعت إتفاقية أخرى بين مؤسستين تجاريتين جزائرية وتشادية.

كما تم الإمضاء على اتفاقية ثالثة بين مؤسسة تسيير السياحة لتمنراست وبين مجمع تجاري. وتمثلت الإتفاقية الرابعة في الإمضاء على تأسيس مجلس أعمال جزائري-تشادي بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة ونظيرتها التشادية.

وتم، في نهاية أشغال المنتدى، عقد لقاءات عمل ثنائية بين المؤسسات الجزائرية النيجيرية والتشادية. لبحث فرص التعاون ذات الاهتمام الثنائي المشترك، بحضور وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، يضيف البيان.

حث وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الإثنين، على تكثيف الشراكات في مجال النسيج والجلود لخلق صناعة محلية قوية.

وقال الوزير، في ندوة صحفية على هامش افتتاحه للطبعة الخامسة للصالون الدولي للنسيج والجلود والمعدات، أن هذا الحدث يفتح المجال أمام المصنعين الجزائريين لإبرام شراكات مع نظراءهم الأجانب في مجال النسيج والجلود.