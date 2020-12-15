النص الكامل لرسالة التهنئة التي بعثها الرئيس تبون لنظيره الأمريكي

يطيب لي بمناسبة انتخابكم الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، أن أتوجه إليكم، باسم الجزائر شعباً وحكومة، وأصالة عن نفسي،

بتهانيّ الحارة مشفوعة بتمنياتي الخالصة بالتوفيق و النجاح في مهمتكم النبيلة التي تصادف ظروفا صعبة ليس فقط بالنسبة للشعب الأمريكي ولكن للإنسانية جمعاء.

إن اختيار شخصكم لتقلُّد هذا المنصب الرفيع لهو شهادة عرفان وتقدير لالتزامكم الدؤوب لخدمة الشعب الأمريكي وللروح الوحدويّة التي تتّسمون بها،

وكذا قيم الانفتاح والتسامح التي يرتكز عليها مشروعكم السياسي الذي حظي بتأييد مواطنيكم .فتجربتكم الطويلة والغنية،

ومعرفتكم بالقضايا الدولية وتمسككم بفضائل الدبلوماسية و الحوار، تمنحكم رصيدا كبيرا لتفعيل دور الولايات المتحدة على الساحة الدولية من أجل بناء عالم أكثر أمنا وعدلا واستقرارا.

كما أود اغتنام هذه السانحة للاشادة بالعلاقات التاريخية بين بلدينا والمبنية على أسس الصداقة والاحترام والدعم المتبادل وأن أؤكد لكم عزمنا واستعدادنا للعمل سويا معكم على توطيد العلاقات الثنائية ورفع التحديات التي تواجهنا على الصعيدين الإقليمي والدولي،

في اطار الحوار الاستيراتيجي بين بلدينا،والذي يشكّل إطاراً مهما للعمل على ترقية المصالح المشتركة بيننا وتوسيع آفاق التعاون الثنائي الوثيق .

وإذ أجدد لكم تهانيّ الحارة، تفضلوا، الرئيس المنتخب ،بقبول أسمى آيات التقدير.”