النطق بالأحكام اليوم في حق سلال وأويحيى في قضية مصانع تركيب السيارات
الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=795385
-
تمكنت مصالح أمن دائرة برج منايل من خلال عملية مراقبة لأحد مخازن البيع بالجملة بوسط مدينة برج منايل، من حجز عدة مواد غذائية غير مطابقة…
-
قامت مصالح مديرية النقل بولاية معسكر، تنفيذا لتعليمات والي الولاية عبد الخالق صيودة، بمنح رخص إستثنائية للمؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري بمعسكر.
من أجل توفير…
-
أقدم شاب لا يتجاوز عمره 18 سنة، على الإنتحار، وذلك بالمكان المسمى حي قراوي "بديار cnep " بمدينة أدرار.
واستعمل الضحية، سلسلة حديدية، حسب مصادر "النهار"،…
التعليقات (0)