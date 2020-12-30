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النطق بالأحكام في حق أويحيى وباقي الوزراء في قضية بن فيسح يوم 4 جانفي المقبل

الحرب ضد الفساد
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النطق بالأحكام في حق أويحيى وباقي الوزراء في قضية بن فيسح يوم 4 جانفي المقبل
بقلم نجيبة سماي

حدد قاضي القطب الجزائي الوطني المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد محمد بن بوضياف تاريخ 4 جانفي المقبل للنطق بالأحكام في قضية رجل الأعمال بن فيسح يوم 4 جانفي المقبل

ويتابع في القضية كل من  الوزير الأول الأسبق  أحمد اويحي وعمار غول وعبد الغني زعلان رفقة ثلاثة ولاة سكيكدة السابقين ومتهمين اخرين.

وتمت المحاكمة طيلة 3 أيام كاملة في قضية فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة لرجل الاعمال بن فيسح محمد مختص في الاستثمارات و الفندقة بولاية سكيكدة و استفاذته من عدة أراضي.


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