النطق بالأحكام في حق أويحيى وباقي الوزراء في قضية بن فيسح يوم 4 جانفي المقبل

حدد قاضي القطب الجزائي الوطني المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد محمد بن بوضياف تاريخ 4 جانفي المقبل للنطق بالأحكام في قضية رجل الأعمال بن فيسح يوم 4 جانفي المقبل

ويتابع في القضية كل من الوزير الأول الأسبق أحمد اويحي وعمار غول وعبد الغني زعلان رفقة ثلاثة ولاة سكيكدة السابقين ومتهمين اخرين.

وتمت المحاكمة طيلة 3 أيام كاملة في قضية فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة لرجل الاعمال بن فيسح محمد مختص في الاستثمارات و الفندقة بولاية سكيكدة و استفاذته من عدة أراضي.