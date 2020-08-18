النطق بالحكم النهائي في قضية اغتيال رفيق الحريري.. اليوم

تنطق المحكمة الدولية الخاصة في لبنان، اليوم الثلاثاء، بحكمها النهائي في قضية اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري، الذي اغتيل عام 2005.

ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، فستعقد المحكمة جلستها الأولى منتصف نهار اليوم على أن تعقد الثانية عند الثانية ونصف زوالا وتعقد الأخيرة للنطق بالحكم عن الرابعة ونصف عصرا.

ويشارك في الجلسات ابن الرّاحل سعد الحريري، فيما دعا نجل الحريري الأكبر، بهاء الحريري، اللبنانيين، إلى ضبط النفس بعد النطق بالحكم وعدم القيام بردود فعل غاضبة.

وستنطق المحكمة الخاصة في لبنان، وهي محكمة ذات طابع دولي أنشئت 2009، بحكمها النهائي في قضية مقتل رفيق الحريري و 21 شخصا معه إثر انفجار 1000 كلغ من مادة “TNT” لموكبه في بيروت سنة 2005.