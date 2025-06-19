النظام التعويضي لمهندسي الإعلام الآلي ..وزير الداخلية يوضح

تطرق وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد إلى مسألة المساواة في الامتيازات الوظيفية بين مهندسي الإعلام الآلي المنتدبين من مديرية الإدارة المحلية وأولئك المرسمين بالبلديات حيث أوضح أن منتسبي السلك التقني الذين جرى توظيفهم على عاتق الميزانيات المحلية يستفيدون من نفس النظام التعويضي الخاص بالأسلاك المشتركة.

وأشار الوزير إلى انه تم إقرار تعويض إضافي يقدر بـ 10 بالمائة لفائدتهم،من أجل تحفيزهم واستقطاب هذه الفئة التقنية على مستوى البلديات. باعتبارها القاعدة الأساسية الأولى في هرم التحول الرقمي”.

وأشار، بهذا الخصوص، إلى أن قطاعه سجل “أزيد من 3500 مهندس في مختلف الرتب” .

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