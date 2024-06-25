النعامة: العثور على شخص متوفى داخل سيارته

استيقظ اليوم سكان النعامة على خبر وفاة شخص داخل سيارته الخاصة مركونة اسفل جسر بعاصمة الولاية

المتوفى وحسب المعلوات الواردة يعمل شرطي بإحدى ولايات الوطن وتقريبا في الثلاثينات من عمره وتعود اصوله من ولاية النعامة

المتوفى وحسب الاخبار المتداولة توفي جراء “طلقة نارية”

حيث تم اكتشاف جثة المتوفى من قبل عمال ” حمالين ” لمواد البناء اين كانت سيارة المعني متوقفة وتوجه احد العمال لمركز الشرطة للتبليغ خصوصا وانه كانت رائحة منبعثة من السيارة

الشرطة العلمية تنقلت لعين المكان وقامت بالتحقيقات

النهار تواصلت مع الجهات الرسمية لكن لحد الساعة ولا اي بيان او تصريح رسمي حول الموضوع

في انتضار ما تسفر عنه التحقيقات.