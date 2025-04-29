النعامة.. الشروع في بيع الأضاحي المستوردة ابتداءً من 4 ماي

ترأس الوناس بوزقزة والي ولاية النعامة، مساء اليوم، اجتماعا موسعاً، من أجل التحضير لضبط عملية تجميع وتوزيع وبيع الأضاحي المستوردة. في إطار برنامج استيراد المواشي بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

هذا الاجتماع حضره كلٌّ من رئيس المجلس الشعبي الولائي، النائب العام لمجلس قضاء النعامة ،السلطات الأمنية، رئيس الديوان، المصالح المعنية. قصد التنسيق المتكامل لكل المصالح والسلطات المحلية.

وتم تخصيص نقطتين لتجميع وبيع الأضاحي على مستوى الولاية، للانطلاق في عملية البيع ابتداء من 4 ماي المقبل.