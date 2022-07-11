النفايات: الشروع قريبا في تطبيق نظام الفرز الانتقائي في 3 ولايات نموذجية

تشرع، قريبا الوكالة الوطنية للنفايات، في تطبيق نظام الفرز الانتقائي للنفايات، وذلك على مستوى الأحياء الكبرى بثلاث ولايات نموذجية. وهذا قبل تعميمه تدريجيا على باقي ولايات البلاد.

كما أوضحت مديرة التسيير المدمج للنفايات، فاطمة الزهراء برصة، أن الأمر يتعلق بكل من ولايات الجزائر وبومرداس ووهران. والتي سيتم فيها تطبيق هذا الأسلوب الذي يسهل عمليات تدويرها.

في حين، أكدت المسؤولة للإذاعة، أن هذه العملية ستعمم “تدريجيا” على الولايات الأخرى. نظرا لكونها تتطلب وسائل مادية ومالية ولوجستية “معتبرة”. ولفتت للدور “الكبير” الذي يلعبه المجتمع المدني في تجسيد نظام الفرز الانتقائي. لاسيما من خلال عمليات التحسيس التي يقوم بها بمعية الوكالة الوطنية. ومن شأن هذا النظام زيادة فعالية العمليات المتعلقة بتثمينها، لاسيما تلك التي تقوم بها المؤسسات المختصة في التدوير. التي ذكرت بأن الجزائر تنتج سنويا أزيد من 13 مليون طن من النفايات المنزلية، 30 بالمائة منها فقط قابلة للاسترجاع.

ويتم فعليا تثمين 9.83 بالمائة فقد من أصل 30 بالمائة من النفايات المنزلية القابلة للاسترجاع. كما أشارت إلى أن الهدف المسطرة من قبل قطاع البيئة هو تثمين 30 بالمائة من المنزلية. و80 بالمائة منها الخطرة و50 بالمائة من الهامدة، بأفاق 2035.

وأوضحت المسؤولة، أن المردود المادي لتثمين النفايات في حال استغلال جميع القدرات بنسبة 100 بالمائة. يقارب 150 مليار دج سنويا.

وفي نفس السياق، كشفت أن الوكالة الوطنية تقوم حاليا بإعداد دراسات حول تدوير النفايات “الخطرة” لفائدة المستثمرين. قصد تشجيعهم على خوض غمار هذه التجربة، خاصة وأن معظمهم يتوجه نحو تثمينها غير الخطرة. كما تحوز الجزائر إجمالا 14 ألف مؤسسة تعمل في مجال تدويرها.