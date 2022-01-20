النفط الجزائري يحقق إرتفاعا بأكثر من 28 دولارا في 2021

حققت أسعار النفط الجزائري إرتفاعا يفوق 28 دولارا خلال سنة 2021. لتستقر عند 70.89 دولارا مدعومة بعودة الطلب على الخام في ظل الإنتعاش الإقتصادي.

وحسب التقرير الشهري الأخير لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”. فإن المعدل السنوي لأسعار خام صحاري الجزائري إنتقل من42.12 دولارا للبرميل في 2020 إلى 70.89 دولارا للبرميل في 2021. ما يمثل ارتفاعا بـ 28.77 دولار للبرميل أي بنسبة 68.30 بالمائة.

وأوضح التقرير، أنه بهدف الزيادة كان الخام الجزائري، ثالث أغلى خام من بين 13 خاما في سلة “أوبك” خلال السنة الماضية. بعد كل من جيراسول الأنغولي بـ 71.31 دولارا للبرميل. و زافيرو الغيني الإستوائي 71.09 دولارا للبرميل.

ويتم تحديد سعر النفط الجزائري وفقا لأسعار خام برنت. وهو الخام المرجعي لبحر الشمال. المدرج في سوق لندن مع علاوة إضافية لخصائصه “الفيزيو-كيميائية” المطلوبة من طرف مصانع التكرير. ويأتي تقدم النفط الجزائري في 2021 والخامات الأخرى في سلة “أوبك” في سياق إرتفاع الأسعار بالأسواق العالمية وسط تحسن أساسيات سوق النفط.

وقد إرتفعت سلة خامات “أوبك” المرجعية سنة 2021، بـ 28.42 دولار. لتستقر عند 69.89 دولارا للبرميل. وهو ما يعتبر اعلى معدل سنوي لها منذ 2014. وجاء هذا الإرتفاع بعد تسجيل سلسلة زيادات لعدة أشهر متتالية سنة 2021. مدعومة أساسا بالتوازن الذي عرفته أساسيات السوق. وتراجع مخزونات النفط في الدول المستهلكة.

وخلال شهر ديسمبر الماضي لوحده. سجلت أسعار النفط الخام الجزائري إنخفاضا بـ 6.47 دولارا، لتستقر عند 75.50 دولارا للبرميل، مقابل 81.97 دولارا للبرميل في 2020.

كما جاء هذا التراجع في سياق وضعية سوق عالمية تميزت بتنامي التخوفات وحالة عدم اليقين بخصوص تأثير السلالة المتحورة لكوفيد-19 “أوميكرون” وسرعة إنتشاره على الإقتصاد العالمي والطلب العالمي على النفط.

وبخصوص إنتاج الجزائر، أبرز التقرير أنه قد بلغ 911 ألف برميل سنة 2021 مقابل 899 ألف برميل خلال 2020.

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