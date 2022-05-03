النفط الجزائري يرتفع إلى 110.74 دولار للبرميل

تمكن النفط الجزائري “صحاري بلاند” من تسجيل مكاسب مالية جديدة، بعد تراجعه لعدة أيام أمام “خام برنت” وبعض الخامات الخليجية، حيث كشف موقع OIL price الأمريكي المتخصص في مجال الطاقة، ارتفاع النفط الجزائري بأكثر من دولارين في غضون أربعة أيام، وبنسبة مئوية بلغت 2.26 من المئة، ليصل إلى مستوى 110.74 دولار للبرميل.

ويأتي تزعم النفط الجزائري كخامس أغلى خام في العالم، نظير الميزات الكيميائية التي يتمتع بها، حيث يعدّ خاما خفيفا مساعدا على التحويل بشكل بسيط وغير مكلف بالنسبة لشركات تكرير النفط العالمية، التي تشتغل على تكريره واستخراج وقود الطائرات والسيارات منه.

وبالرغم من سياسة الإغلاق التي تفرضها الصين على مدينة “شنغهاي”، والتي تعدّ العصب الرئيسي للصناعات الصينية ومساهمات بنسبة 6 من المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إلا أن النفط الجزائري تمكن من تعزيز وتحسين أدائه في الأسواق العالمية، متجاوزا خام “برنت” بمقدار 4 دولارات، حيث سجل الأخير انخفاضا ملحوظا في الآونة الأخيرة بنزوله إلى مستوى 106 دولار.

وفي ظل سياسة الإغلاق التي تنتهجها الصين بسبب انتشار موجة جديدة لفيروس “كورونا”، وفق ما أعلنته سلطات البلاد، فمن المتوقع أن تسجل أسعار النفط خلال الأيام المقبلة، انخفاضا جديدا، وذلك جراء تأثر عدة مصانع عالمية في آسيا وأوروبا لفقدانها المواد نصف المصنعة التي تستوردها من الصين التي تعتبر المزوّد الرئيسي لهذه المصانع، ومن الصعب إيجاد البديل في الأيام القليلة المقبلة.

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عاودت أسعار النفط الإرتفاع، بسبب تراجع المخاوف بشأن الطلب في الصين بعد أن خففت شنغهاي بعض القيود المتعلقة بانتشار وباء كوفيد-19.

كما حذرت منظمة “أوبك” من أنه سيكون من المستحيل زيادة الانتاج بما يكفي لتعويض خسارة إمدادات النفط الروسي.

وارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة 2.98 دولار أو 3.03 بالمائة، ليستقر عند 101.46 دولار للبرميل.

كما زاد خام غرب تكساس الوسيط 3 دولارات أو 3.18 بالمائة إلى 97.29 دولار للبرميل بحول الساعة 06:40 بتوقيت غرينتش.

وكان الخامان انخفضا بحدود 4 بالمائة عند الإغلاق يوم الاثنين، وفقا لرويترز.

وجاء ارتفاع أسعار النفط اليوم الثلاثاء كذلك في أعقاب تحذير منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”. من أنه قد يتم فقد نحو 7 ملايين برميل من النفط الروسي يوميا. بسبب العقوبات أو الإجراءات التطوعية وإنه سيكون من المستحيل تعويض هذه الكميات.

هذا وتعتزم الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية سحب نحو 240 مليون برميل على مدى الأشهر الستة المقبلة. ويأتي ذلك، في محاولة لتهدئة السوق.

حيث سيتم سحب 180 مليون برميل من المخزونات الأميركية، وذلك بمعدل مليون برميل يوميا اعتبارا من شهر ماي القادم.

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