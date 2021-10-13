النفط يتراجع وسط مخاوف إقتصادية

إنخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء وسط مخاوف من أن يزيد ارتفاع أسعار الفحم والغاز الطبيعي في الصين والهند وأوروبا التضخم. مما يخفض وتيرة النمو العالمي ويحد من الطلب على النفط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تيكساس الأمريكي بنسبة 0.9 بالمائة، وبلغت 79.93 دولار للبرميل، بعد إرتفاعها بـ12 سنتا يوم أمس. وإنخفضت عقود مزيج برنت إلى 82.72 دولار للبرميل أي بنسبة 0.8 بالمائة، بعد خسارتها أمي الثلاثاء بـ23 سنتا.

كما أثر على النفط إرتفاع سعر الدولار بحيث وصل قرب أعلى مستوى له في عام، مما يجعل النفط أغلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

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