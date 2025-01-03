النفط يرتفع فوق أعلى مستوى في شهرين

عرفت أسعار النفط، إرتفاعا، في تعاملات اليوم الجمعة، مُعززة مكاسبها بعد الإغلاق عند أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين خلال الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتاً أو 0.2 في المئة إلى 76.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:32 بتوقيت غرينتش. بعد أن أغلقت أمس الخميس على أعلى مستوياتها منذ 25 أكتوبر.

كما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73.32 دولار للبرميل بارتفاع 19 سنتاً أو 0.3 في المئة. وكان إغلاق الخميس هو الأعلى للخام الأمريكي منذ 14 أكتوبر.

واختتم نشاط المصانع في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة عام 2024 ضعيفا وسط توقعات غير إيجابية عن العام الجديد. في ظل مخاطر تجارية متزايدة من رئاسة دونالد ترامب الثانية والتعافي الاقتصادي الهش للصين.