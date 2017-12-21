النفط يستقر عند 64.56 دولار للبرميل

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس، مدعومة بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

لكن الإنتاج الأمريكي يقترب سريعا من 10 ملايين برميل يوميا حال دون تحقيق مكاسب.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس 58.12 دولار للبرميل مستقرة بذلك دون تغير يذكر.

واستقرت كذلك عقود خام برنت الذي سجل 64.56 دولار للبرميل.

لكن الخامين زادا نحو 1 بالمائة في الجلسات السابقة بفضل بيانات تظهر تراجع مخزونات الخام الأمريكية 6.5 مليون برميل.

على مدى الأسبوع المنتهي في 15 ديسمبر إلى 436 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2015.

في المقابل أُعلن عن زيادة جديدة في إنتاج النفط الخام الأمريكي.

في حين تشير زيادة في مخزونات البنزين إلى تباطؤ في الطلب.