النفط يصعد بدعم من تعافي أسواق الأسهم وضعف الدولار

ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة منهية الأسبوع على مكاسب، بدعم من انتعاش أسواق الأسهم العالمية وضعف الدولار الأمريكي.

وهو ما ساعد الخام على التعافي من هبوط حاد الأسبوع الماضي.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 51 سنتا، أو 0.79 بالامئة، لتبلغ عند التسوية 64.84 دولار للبرميل.

وينهي خام القياس العالمي الأسبوع على مكاسبه تزيد عن 3 في المائة بعد هبوط بلغ أكثر من 8 بالمئة الأسبوع الماضي.

وصعدت عقود خام غرب تكساس 34 سنتا، أو 0.55 في المائة، لتبلغ عند التسوية 61.68 دولار للبرميل .

بعد أن لامست أثناء الجلسة 61.94 دولار، وهو أعلى مستوى في ثمانية أيام.

وانهي خام القياس الأمريكي الأسبوع مرتفعا أكثر من 4 في المائة بعد أن مني بخسائر بلغت حوالي 10 في المائة الأسبوع الماضي.