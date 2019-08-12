النفط يعود للانخفاض لـ58 دولار للبرميل

تراجعت أسعار النفط، يوم الاثنين، وسط مخاوف من التباطؤ الاقتصادي، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة،

التي أدت لخفض في توقعات نمو الطلب العالمي على الخام.

وحسب وكالة رويترز ، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 58.40 دولار للبرميل متراجعة 13 سنتا أو 0.2 بالمئة

مقارنة مع سعر التسوية السابقة ، في حدود الساعة السابعة بتوقيت جرينتش،

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 54.33 دولار للبرميل منخفضة 17 سنتا أو 0.3 بالمئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.

وانخفضت عقود خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأسبوع الماضي مع تراجع برنت بأكثر من خمسة بالمئة وتراجع غرب تكساس الوسيط بنحو اثنين بالمئة.

وتسبب النزاع التجاري الأمريكي الصيني في هزة بأسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي،

كما أدت زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأمريكي إلى فرض ضغوط نزولية على أسعار النفط

التي خسرت نحو 20 بالمئة من ذرى لعام 2019 بلغتها في أبريل.

وأفاد مصدران مطلعان على بيانات وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج النفط الروسي ارتفع إلى 11.32 مليون برميل يوميا

في الفترة من الأول وحتى الثامن من شهر أوت مقارنة بمتوسط بلغ 11.15 مليون برميل يوميا في جوان .

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا في جوان على تمديد اتفاقهم لخفض الإمدادات حتى مارس 2020 لدعم أسعار الخام.