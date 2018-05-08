النفط يعوض خسائره بعد إعلان ترامب الانسحاب من اتفاق إيران النووي

عوضت أسعار النفط بعض خسائرها اليوم بعدما اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

في جلسة متقلبة هبطت خلالها الأسعار بنحو أربعة في المائة.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت لفترة قصيرة بعدما قرار ترامب، 1.7 في المائة لتبلغ عند التسوية 74.85 دولار للبرميل.

بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 2.4 في المائة لتسجل عند التسوية 69.06 دولار للبرميل.

وقال متعاملون إن النفط تعرض أيضا لضغوط من ارتفاع الدولار، الذي صعد لأعلى مستوياته في 2018 أمام سلة من عملات.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج البلاد إلى 11.86 مليون برميل يوميا العام القادم.