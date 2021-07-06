النفط يقفز إلى أعلى مستوياته في عدة سنوات

عرفت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، ارتفاعا وصل إلى أعلى المستويات في عدة سنوات، حيث وصل الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ 2014. ويأتي هذا، بعد عدم توافق منتجي “أوبك+” حول خطط لزيادة الإمدادات في مواجهة ارتفاع الطلب العالمي.

وارتفع سعر خام برنت 62 سنتا بما يعادل 0.8 بالمائة، إلى 77.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينتش، وهو مستوى لم يشهده منذ أكتوبر 2018.

بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ1.75 دولار أو 2.3 بالمائة، عند 76.91 دولار، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.

وكشفت وكالة “رويترز”، أن “السعودية، أكبر مصدري النفط في العالم، رفعت أسعار البيع الرسمية في أوت لجميع خاماتها التي تبيعها لآسيا، وحددت سعر البيع الرسمي في أوت لخامها العربي الخفيف عند 2.70 دولار للبرميل