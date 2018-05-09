النفط يقفز 3 بالمائة بعد انسحاب أمريكا من اتفاق إيران

قفزت أسعار النفط حوالي 3 بالمائة اليوم الأربعاء وسجلت أعلى مستوياتها في ثلاثة أعوام ونصف العام.

بعد أن ساعد هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة في توسيع مكاسب السوق.

التي أعقبت قرار الولايات المتحدة الانسحاب من اتفاق نووي مع إيران.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 2.36 دولار، أو 3.2 في المائة، لتبلغ عند التسوية 77.21 دولار للبرميل.

وسجل خام القياس العالمي 77.43 دولار وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014 .

وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط 2.08 دولار، أو 3 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 71.44 دولار للبرميل.

وسجل الخامان القياسيان أكبر مكاسب ليوم واحد من حيث النسبة المئاوية في شهر.

وزادت الأسعار مكاسبها بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن هبوط مخزونات الخام بـ 2.2 ميون برميل الأسبوع الماضي.

متجاوزة بفارق كبير التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 719 ألف برميل.

وأشارت البيانات إلى أن واردات الولايات المتحدة من النفط الأسبوع الماضي انخفض بمقدار 955 ألف برميل،إلى 5.4 مليون برميل يوميا.