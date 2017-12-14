النفط ينخفض بفعل قفزة في مخزونات البنزين الأمريكية

تراجعت أسعار النفط لثاني جلسة على التوالي بفعل قفزة في مخزونات البنزين الأمريكية.

وأظهرت بيانات حكومية أن مخزونات النفط الأمريكية هبطت الأسبوع الماضي بمقدار5.1 مليون برميل.

متجاوزة التوقعات وأن انتاج الخام سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 9.78 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات أن مخزونات البنزين قفزت بواقع 5.7 مليون برميل .

أو أكثر من ضعفي توقعات المحللين التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 2.5 مليون برميل.

وأنهت عقود مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 90 سنتا أو ما يعادل 1.4 بالمئة لتبلغ 62.44 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام غرب تكساس الوسيط منخفضة 54 سنتا أو 1.00 بالمئة إلى 56.60 دورلا للبرميل.