النفط يهبط إلى 64 دولارا للبرميل

هبطت أسعار النفط للجلسة السادسة اليوم الجمعة وتتجه صوب تسجيل أكبر خسارة في عشرة أشهر.

بعد أن عزز ارتفاع إنتاج الخام الأمريكي لمستوى قياسي المخاوف من زيادة حادة في الإمدادات العالمية.

ويأتي الهبوط في الوقت الذي تراجعت فيه أسواق الأسهم العالمية وسط مخاوف المستثمرين بشأن التضخم.

وانخفضت العقود الآجلة لمزيج برنت 81 سنتا إلى 64 دولارا للبرميل بحلول الساعة 15:02 بتوقيت غرينتش.

ونزل خام غرب تكساس 80 سنتا إلى 60.35 دولار للبرميل بعدما هبط إلى 60.07 دولار وهو أدنى مستوياته منذ ديسمبر.

وهوى العقدان أكثر من تسعة بالمائة من مستوى ذروة العام الجاري الذي بلغاه في أواخر جانفي.

ويتجه برنت صوب تكبد خسارة أسبوعية تقارب سبعة بالمائة وهي الأكبر منذ أفريل .

فيما يتجه خام غرب تكساس لتسجيل انخفاض أسبوعية يقارب ثمانية بالمائة وهو الأكبر منذ مارس .