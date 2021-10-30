النقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل تتمسك بمطالبها المرفوعة
انعقدت اليوم السبت الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لمفتشي العمل بالمعهد الوطني للعمل بحضور 40 ولاية.
وفي بيان للمجلس خلصت الدورة بعد نقاش جاد ومسؤول الى التمسك بالمطالب المرفوعة خاصة فيما يتعلق بتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لمفتشي العمل.
بالإضافة إلى المطالبة بفتح ملف النظام التعويضي في الوظيف العمومي بصفة عامة وسلك مفتشي العمل بصفة خاصة للحد من تدهور القدرة الشرائية للموظف.
إلى جانب ذالك تم اقتراح رفع النقطة الاستدلالية بـ 100دج غلى الأقل، ومراجعة قانون التقاعد مع عودة العمل بنظام التقاعد دون شرط السن مع اقتراح ادراج نظام التقاعد التكميلي.
في السياق ذاته، دعا المجلس الى القيام باصلاحات عميقة في منظومة الوظيف العمومي لاسيما الأمر 06/03 بمشاركة جميع النقابات الفاعلة.
وفي ختام الدورة حسب ذات البيان، ثم اقتراح لجنة قانونية لتقديم مسودة تعديل القانون الأساسي لمفتشي العمل والنظام التعويضي.
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