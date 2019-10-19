النقابة الوطنية لعمال التربية تدعو للإضراب الإثنين المقبل

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية كافة فروعها النقابية ومنخرطيها في التعليم الابتدائي للدخول في حركة إحتجاجية وإضراب يوم الإثنين 21 اكتوبر.

وجاء في بيان النقابة اليوم أنها دعت إلى حركة إحتجاجية بد ءا من الإثنين حتى يتم تحقيق مطالبهم المهنية والمثمثلة في:

1 تعديل اختلالات القانون الاساسي الذي لا يكون الا بإعادة تصنيف أساتذة الاطوار الثلاثن في نفس الرتب القاعدية.

2 إعادة تصنيف استاذ رئيسي وأستاذ مكون للأطوار الثلاث بما يتناسب وتصنيف الرتب القاعدية وتوحيدها.

3 إعادة النظر في ساعات العمل للأساتذة التعليم الإبتدائي مقارنة مع اساتذة مع التعليم المتوسط والثانوي.

4 التطبيق الفوري للمرسوم الرئاسي 266 / 14 وباثر رجعي منذ صدور في 2014.

5 ايجاد حل للمتكونيين في التعليم الابتدائي بعد 3 جوان 2012 وتغيير مقرارات الترقية إلى إدماج بتاريخ 3 جوان 2012.

6 فتح مناصب مشرفي التربية في الخارطة التربوية للتعليم الابتدائي للعمل على تأطير التلاميذ في الساحات المدرسية والمطاعم عوض الاساتذة.

7 العودة لنظام التخصص في التدريس في التعليم الابتدائي كأساتذة مواد علمية والادبية وإعفاءهم من تدريش الانشطة اللاصفية.

8 تفعيل طب العمل وفتح المناصب المكيفة في الشرائح المالية في الولايات من طرف وزارة التربية، والعلمل على إرجاع التقاعد النسبي التقاعد دون شرط سن.