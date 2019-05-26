النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة: نسبة الإضراب بلغت 78.98 بالمائة وطنيا

اعلنت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة ان نسبة الاستجابة للاضارب فاقت 78.98 يالمائة في 42 ولاية.

وفي بيان لها على صفحتها على فايسبوك قالت النقابة الظروف العامة الاضراب اتسمت بالعادية، ولم تسجل النقابة الوطنية أي تجاوزات أو خروقات للقانون والعمل النقابي بروح المسؤولية.

واعتبرت النقابة النسبة انها جد مرتفعة، وهذا يدل على أن الموظف هو من طالب بالإضراب.

والنقابة الوطنية ما هي إلا ادات قانونية لإيصال صوت الموظف هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يدل على سخظ الموظف وتذكره من الوزارة وسياسة الهروب إلى العدالة والاعلام.

بدل حل مشاكل الموظفين و فتح باب الحوار مع الشريك الاجتماعي لإيجاد حل لهذه الأزمة وهذا الانسداد.

وقالت النقابة ان الاضراب سيتواصل غدا عبر كامل التراب الوطني.