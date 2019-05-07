النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة تنظم وقفة احتجاجية لتحسين ظروف عمل أعوان الرقابة

الوطني
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النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة تنظم وقفة احتجاجية لتحسين ظروف عمل أعوان الرقابة
بقلم مصطفى.ق

نظمت النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة  وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء أمام مقر الوزارة والمديريات الولائية والجهوية  التابعة لها للمطالبة ب”تحسين ظروف عمل أعوان الرقابة”.

وأوضح الامين العام للنقابة، احمد علالي، ان هذه الوقفات  الاحتجاجية, التي تشهد يومها الثاني، تسعى الى “تجديد مطالب اعوان الرقابة التي تعود لأكثر من عشر سنوات و لم يستجب لها بعد”.

مضيفا ان هؤلاء الموظفين “لا يتمتعون بأي حماية اثناء اداء عملهم و يستعملون سياراتهم الخاصة و النقل  العمومي للتنقل الى المحلات و الاسواق حيث احينا يتعرضون لاعتداءات والسب  والشتم من طرف بعض التجار”.

وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية تمهيدا لدخول عمال هذه النقابة، التابعة  للاتحاد العام للعمال الجزائريين, في إضراب عن العمل يومي الاربعاء والخميس 8  و9 ماي وإضراب آخر لثلاثة أيام من 13 إلى 15 ماي الجاري.

“مع مراعاة مواصلة  الاضراب في حالة عدم استجابة الوزارة للمطالب”، حسب الاشعار بالإضراب الصادر في 30 أفريل المنصرم.


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