النقابة الوطنية لملاحي الطيران.. أعلمنا الإدارة بالإضراب لكننا قوبلنا بإجراءات تعسفية

أكدت النقابة الوطنية لملاحي الطيران التجاري الجزائري، أنّ النقابة قد أعلمت الإدارة بقرار التوقف عن العمل لمدة 3 ساعات في إطار حركة احتجاجية.

ووصفت النقابة بإسم رئيسها، بوستة فريد، في بيان لها، أن الإدارة قامت بإجراءات تعسفية من خلال إصدارتها لقرارات توقيف تحفظي للعمل في حق حوالي 40 موظفا، الأمر الذي تسبب في تأزم الوضع.

وحسب ذات النقابة فإن هذه الإجراءات التي إتخذتها الإدارة في حقهم تسببت في إضافة مطالب جديدة للمستخدمين، بعدما كانت مقتصرة على تحسين الوضع الاجتماعي.

وتمثلت المطالب في إعادة النظر في إدماج المستخدمين الذين تم توقيفهم عن العمل، تضمانا معهم.

الأمر الذي دفع النقابة إلى الدخول في اضراب مفتوح.