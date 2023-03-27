النقل البحري.. إضافة هذه الرحلات

أعلنت، المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، “Algérie ferries” اليوم الاثنين، عن برمجة رحلات بحرية إضافية.

كما أضاف بيان من مؤسسة النقل بحري، أن الرحلات تتعلق بخط وهران-أليكانتي. الذي تم برمجته يوم 31 مارس على الساعة السابعة مساءً. ورحلة أليكانتي-وهران يوم 1 أفريل على الساعة السابعة مساءً.

في حين، أشار البيان ذاته، إلى أن الرحلتين مبرمجتين على متن الباخرة “طارق إبن زياد”.

خلال رمضان وعيد الفطر.. تخفيضات بـ50 بالمائة للتذاكر

وكانت قد أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن إطلاق تخفيضات إستثنائية بـ 50 بالمائة على تذاكر الرحلات نحو الجزائر خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وجاء في البيان : “تبعا لمخرجات اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم الاثنين الماضي. تعلم الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين زبائنها الكرام من الجالية الوطنية المقيمة بالخارج. أنه يمكنهم الاستفادة من تخفيضات استثنائية تقدر بـ 50 بالمائة على تذاكر الباخرة للسفر إلى الجزائر. خلال شهر رمضان بما في ذلك أيام عيد الفطر. وذلك لقضاء الشهر الكريم في بلدهم وفي أحضان أهاليهم. وهذا ابتداء من 21 مارس 2023 منتصف الليل.