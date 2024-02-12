 النقل البحري: تخفيضات تصل إلى 50 بالمائة

أعلن المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عبد الحكيم بوزاهر عن تخفيضات معتبرة في رحلات النقل البحري.

وخلال جلسة استماع أمام أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية بالبرلمان كشف بوزاهر عن تخفيضات لمدة 40 يوما تصل إلى 50 بالمئة على تذاكر النقل البحري، خلال شهر رمضان ومناسبة عيد الفطر.

وأضاف ذات المسؤول أن هذه التخفيضات تأتي تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، القاضية بتقديم المزيد من التسهيلات لفائدة الجالية الوطنية بالخارج. بالإضافى إلى تمكينهم من قضاء شهر رمضان والعيد مع عائلاتهم وأقاربهم.

وفي ذات السياق أشار بوزاهر إلى اعتماد مؤسسته على نظام الكتروني مصمم بسواعد جزائرية لحجز التذاكر، منذ أكتوبر الفارط، وهذا طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، المتعلقة بالرقمنة.

وكذا فتح وكالات في الجنوب الجزائري وفي عدة دول أوروبية، وتخصيص وكالتين في العاصمة للعائلات يكون الدفع فيها بنظام الدفع الالكتروني TPE.

كما أكد بوزاهر ان المؤسسة تستهدف دخول سفينة نقل مسافرين جديدة بسعة 1600 مسافر حيز الخدمة في شهر جويلية 2024.