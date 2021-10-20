النقل البري للمسافرين: عودة الرحلات الليلية

قررت الشركة الوطنية لتسيير المحطات البرية، العودة الى نظام العمل السابق وإعادة برمجة الرحلات الليلية، بعد رفع الحجر الصحي كليا.

وحسب بيان لذات المؤسسة، ستحافظ الشركة على العمل بنظام 50 بالمائة فقط من طاقة الاستيعاب الاجمالية للحافلات، الى حين صدور قرار لاحق من الوزارة الوصية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

هذا وقد سخرت الشركة كل الإمكانيات البشرية لضمان العودة الى العمل بشكل عادي، من خلال إعادة برمجت نظم مناوبة العمال لضمان الخدمات 24/24.سا.

وأكدت الشركة أنها ستحافظ على نفس درجات الحيطة والحذر للحد من تفشي فيروس كورونا، من خلال السهر على تطبيق البروتوكول الصحي داخل المحطات البرية.

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